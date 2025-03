Jonas Taul uuest filmist "Öömõtted": loodan, et see on veel paremini tehtud kui eelmine

Jonas Tauli lühifilm "Öömõtted" põhineb tema enda 2016. aastal kirjutatud samanimelisel raamatul, ekraniseeringu võtted algasid juba möödunud suve lõpus. Praegu liigutakse režissöör Jonas Tauli sõnul juba lõpupoole, suurem osa elemente on füüsiliselt olemas ning mõned stseenid on veel animeerida jäänud. Visuaalselt on uus film tema hinnangul sarnane tema eelmisele linaloole "Üks imeline mees".

"Eks natukene on tuunitud, ma loodan, et veel paremini tehtud, ta on samamoodi pildiraamatu järgi, kus on minimalistlikult joonistatud graafiliselt ja me üritame seda filmikeelde tuua ning igasugu filmitrikke ja metoodikaid kasutada, kuidas lugu edasi rääkida," sõnas Taul ja lisas, et oma järgmist filmi sooviks ta juba ainult filmina arendada. Küll aga rõhutas ta, et pildiraamatu ja animafilmi hübriidvorm on mugavam, kuna tänu sellele on ta saanud keskenduda rohkem režissööritööle.

"Öömõtted" pole aga ainus projekt, mis hetkel Nukufilmi stuudios töös on. Lähiajal plaanivad nad keskenduda rohkem ka lastele mõeldud filmidele, praegu on hulk projekte neil tootmisfaasis ning üht-teist on ka alles arenduses. "Sellest vaatevinklist on meil vägagi hästi, meil on huvitavaid projekte, iga projekt on omanäoline ja kogu meie tiimile huvitavaid väljakutseid esitav," rõhutas Nukufilmi juhatuse liige Märt Kivi.