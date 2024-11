Animarežissöör: laste eest ei peaks raskeid mõtteid ja kogemusi peitma

Animarežissöör Jonas Taul usub, et lastele mõeldud lood ei pea ainult helged olema.

Animarežissööri Jonas Tauli käed on parajasti tööd täis, sest Nukufilmi stuudios on valmimas tema uusim animatsioon "Öömõtted". Filmi aluseks on Tauli samanimeline lasteraamat, mis nägi ilmavalgust 2016. aastal.

"Öömõtted" räägib väikesest poisist, kel hakkavad õhtul voodisse minnes peas ahvatlevad, imetlusväärsed, ohtlikud ja hirmuäratavad mõtted keerlema. Need viivad ta vastuseid otsima. Tauli sõnul on "Öömõtted" natukene autobiograafiline lugu.

"Kuskil kaheksa-aastaselt tekkis mul esimene eksistentsiaalne kriis. Tuli selline mõte, et ma olen üksik poiss maakera peal ja lõpmatu kosmos on väljaspool. See oli väga hirmuäratav tunne ja ma ei osanud seda kellelegi väljendada. Selle loo tegingi selle põhjal. Aga selles filmis tulevad ka lohutavad vastused, kuidas selle ideega elada," selgitas ta saates "OP".

Tauli sõnul on uues filmis nii helgust kui ka pimedust. Ta usub, et laste eest ei peaks raskeid mõtteid ja kogemusi peitma. "Mina ei arva üldse, et lastelugude suhtes peab ainult nunnukas olema."

Nii nagu tema eelmine film "Üks imeline meeski", on ka "Öömõtted" mustvalge. "Ma olen lapsest saadik mustvalgelt joonistanud. Mustvalge puhul lööb selline graafiline erksus paberilt välja. Sul ei ole nii palju erinevaid elemente, mis meelitavad ja üle võtavad, hoiab asja väga minimalistlikuna," lausus Taul, kuid tõdes, et minimalism esitab tegijatele omi väljakutseid. "Iga detail, mis võib valesti minna, paistab rohkem välja. Siin on väga palju tehnilisi peensusi."