Jonas Tauli nukufilm "Öömõtted" esilinastub Berliini filmifestivalil

Film
Jonas Taul
Jonas Taul "Öömõtted" Autor/allikas: Nukufilm
Film

Tuleva aasta veebruaris esilinastub Berliini filmifestivalil Jonas Tauli nukufilm "Öömõtted". Film kuulub festivali Generation programmi, mis on pühendatud laste- ja noortefilmidele.

"Öömõtted" põhineb Jonas Tauli 2016. aastal ilmunud raamatul. Film räägib väikesest poisist, kellel hakkavad õhtul voodisse pugedes peas mõtted keerlema: ahvatlevad mõtted, imetlusväärsed mõtted, ohtlikud mõtted, hirmuäratavad mõtted. Mõtted, mis ulatuvad kõrgele ja kaugele ja mis viivad ta otsima vastuseid.

"Öömõtete" režissöör, stsenarist, monteerija ja kunstnik on Jonas Taul, produtsendid on Märt Kivi ja Kerdi Oengo, operaator Ragnar Neljandi, animaatorid Märt Kivi, Marili Sokk ja Triin Sarapik-Kivi, helilooja Volodja Brodsky.

Varem on režissöör Jonas Tauli käe all valminud nukufilm "Üks imeline mees", mis põhines tema enda samanimelisel raamatul. Filmi eest pälvis ta ka kultuurkapitali aastapreemia.

76. Berliini filmifestival toimub tuleval aasta 12. kuni 22. veebruarini.

Toimetaja: Kaspar Viilup

