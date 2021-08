Jonas Tauli "Üks imeline mees" võitis Argentina filmifestivalil peaauhinna

Jonas Tauli debüütfilm "Üks imeline mees" võitis Stop Motion Our Fest 4. rahvusvahelisel filmifestivalil Argentinas peaauhinna.

"Üks imeline mees" ("A Most Exquisite Man") võitis Stop Motion Our Fest 4. rahvusvahelisel festivalil rahvusvaheliste filmide võistlusprogrammis peaauhinna (Best International short). Võistlusprogrammis oli kokku 20 filmi 12 riigist.

Festival toimus 27. juulist kuni 2. augustini Buenos Aireses ja see on ainus nukufilmide festival Lõuna-Ameerikas. Festival pakub peale filmiprogrammide ka audiovisuaalset haridust ja koolitust ning edendab žanri arengut, levikut ja taset, kaasates nukufilmi spetsialiste erinevatest maailma paikadest.

"Üks imeline mees" on film eksistentsialistlikust vastusest Suurele Küsimusele inimkonna egost ja vajadusest elada kooskõlas loodusega.

Režissöör Jonas Taul on õppinud Gerrit Rietveldi akadeemias Amsterdamis. Omandamisel on magistrikraad Eesti kunstiakadeemias animatsiooni erialal. Ta on avaldanud oma illustratsioonidega ka raamatu "Öömõtted".

Filmi Eesti esilinastus toimub 18. augustil Tallinnas kinos "Sõprus" filmifestivali Animist Tallinn avamisel, filmi saab näha ka 21. augustil Kai kunstikeskuses.