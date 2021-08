Animist Tallinna võidufilmid tulid mõlemad Venemaalt

Parimaks lühianimatsiooniks tunnistati Konstantin Bronziti (Venemaa) film "Ta ei saa elada ilma kosmoseta" ("He Can't Live Without Cosmos"), mille teemaks on ema ja poja vahelised suhted. Žürii tõstis esile režissööri oskust kasutada mõjusaid metafoore ja peent huumorit rääkimaks tundelist lugu peresidemetest.

Parimaks tudengi lühianimatsiooniks valiti Kirill Khachaturov (Venemaa) "Alasti" ("Naked"), mille puhul žürii tunnustas autori oskust kujutada väga haaravalt animatsiooni kaudu inimese siseelu, viia vaataja koos tegelastega kummalisele vaimsele teekonnale.

Erilise äramärkimise pälvisid žüriilt Felix Colgrave'i (Austraalia) "Kurgu märkmed" ("Throat Notes") ning Mahboobeh Kalaee (Iraan) animatsioon "Neljas sein" ("Fourth Wall"). Esimese puhul vaimustas žüriid täielik kontroll, mille režissöör oli saavutanud enda loodud absoluutselt absurdse universumi üle. "Neljanda seina" puhul toodi esile leidlikku visuaalset keelt, mida on kasutanud kriisis oleva pere kujutamisel läbi lapse silmade.

Animist Tallinn toimus 18.-21. augustini Tallinnas, lisaks võistlusprogrammidele oli kavas näitus "Animatsioon ja kaasaegne kunst", vestlused filmide autoritega, lasteprogramm, Eesti uued animatsioonid, plastiliini animatsiooni töötuba noortele ja palju muud põnevat.