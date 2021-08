Festivalil Animist Tallinn näeb nelja uut Eesti animafilmi

Filmide sünopsised:

Martinus Klemeti filmi "Näotuvastus" peategelane on Igor-503, kes on kahetsusväärsete eluviisidega kodanik, kelle peatamiseks pole isegi näotuvastustehnoloogia piisavalt tõhus vahend. Filmi tootja on Animartinus OÜ.

Francesco Rosso "Neli kivi" jutustab mungast, elab oma praegust ja olnud elu, põrkudes muudkui iha ja salgamise vahel. Tema elu kloostris ja hiljem linnas saadavad korduvad mustrid, kokkusattumused ja nende vältimatud tagajärjed. Ülevad helid ja sümbolite keel joonistavad välja munga tee, mida mööda ta koos oma kaaslastega astub ja vastuseid otsib. Filmi on tootnud Eesti Joonisfilm.

Kaader Martinus Klemeti filmist "Näotuvastus". Autor/allikas: pressimaterjalid

Morten Tšinakovi ja Lucija Mrzljak joonisfilmis "Toonekurg" tabab rõdul suitsu tehes äkitselt kodanik Toonekurge selgushetk ning ta mõistab, et ta polegi inimene, vaid lind. Samal ajal söövad Mees ja Naine lõunat. Kui kellast hüppab välja kägu, lahkub Mees kiirustades korterist. Naine ja kodanik Toonekurg kohtuvad. Filmi on tootnud Eest Joonisfilm.

Jonas Tauli nukufilm "Üks imeline mees" räägib ühest erilisest mehest, või mehest, keda vähemalt teda ümbritsev maailm määratleb omapärase ja erilisena. Tal on fantastilisi oskusi, ebaloomulik andekus, tema suhtes võiks isegi kasutada sõna geenius, siiski, midagi temas on rahutu. Suured küsimused haaravad ta täielikult ja viivad kohta, kus ta ei suuda enam muud teha, kui kõigest loobuda, et leida seda, mis temale ja muule loodusele tõesti väärtust pakub. Ja lõplikult ka rahu. Filmi on tootnud Nukufilm.

Kaader Francesco Rosso filmist "Neli kivi". Autor/allikas: pressimaterjalid

"Üks imeline mees" võitis augusti alguses Stop Motion Our Festi 4. rahvusvahelisel festivalil Argentiinas rahvusvaheliste filmide võistlusprogrammis peaauhinna.

Filmid linastuvad laupäeval, 18. augustil kinos Sõprus ja festivali publikut oodatakse uut animatsiooni vaatama laupäeval, 21. augustil kell 17 Kai kunstikeskusesse.

Lisateavet festivali Animist Tallinn kohta saab festivali kodulehelt.