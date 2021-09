Tauli "Üks imeline mees" pälvis Montreali filmifestivalil auhinna

Jonas Tauli debüütfilm "Üks imeline mees" ("A Most Exquisite Man") võitis sel nädalavahetusel rahvusvahelisel 13. StopMotionMontreal festivalil võistlusprogrammis auhinna Best Professional Film. Võistlusprogrammis oli kokku 50 filmi 23 riigist.

"Üks imeline mees" on film eksistentsialistlikust vastusest Suurele Küsimusele inimkonna egost ja vajadusest elada kooskõlas loodusega. Žürii sõnul sai film võitjaks valitud väljapaistva tehnika ja visuaali kontrollimise, äärmiselt loomingulise valguse ja kaamera kasutamise ning lihtsa, kuid siiski väga lihvitud sõnademängu eest loo jutustamisel. "Film, mis on väärt vaatamist aina uuesti ja uuesti. See on midagi, mida me kunagi varem polnud näinud," sõnas žürii.

Festival toimus 10.-19. septembrini Kanadas, Montrealis ja see oli maailmas esimene festival, mis on pühendatud ainult nukufilmidele. Tänu tehnika kasutamisele nii televisioonis kui mängufilmides, on nukuanimatsioon viimasel paaril aastal taaselustunud. Hoolimata sellest on paljudele kunstnikele probleemiks nende filmide linastamine.

Režissöör Jonas Taul on õppinud Hollandis, Gerrit Rietveldi Akadeemias Amsterdamis ning tal on bakalaurusekraad audiovisuaalkunstis. Omandamisel on magistrikraad Eesti Kunstiakadeemias animatsiooni erialal. Jonas Taul on avaldanud oma illustratsioonidega ka raamatu "Öömõtted". Raamat "Üks erakordselt eriline mees" ootab väljaandmist ning seondub raamatuga "Öömõtted". Sama raamatu idee alusel valmis ka film "Üks imeline mees".

Filmi Eesti esilinastus toimus 18. augustil Tallinnas, Kinos "Sõprus" filmifestivali Animist Tallinn avamisel. Järgmisena reisib film rahvusvahelisele Fredrikstadi animatsioonifestivalile 21.-24. oktoobril ning sealt edasi rahvusvahelisele lühifilmide festivalile Interfilm Berlin 16.-21. novembril.