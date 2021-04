Jonas Tauli esimene nukufilm näitab, kuhu võib inimkonna viia loodusest kaugenemine

"Filmi lugu juba tuli mitmed aastad tagasi, ma joonistasin ja kirjutasin ühe pildiraamatu. Kui käisin Nukulfilmis praktikal, siis näitasin Märdile ja küsisin, kuidas oleks kui selline mustvalge pilt tuua nukufilmi maailma," rääkis Taul "Aktuaalsele kaamerale".

Nukufilmi loovprodutsent ja animaator Märt Kivi haaras Tauli ideest kohe kinni.

"See tundus põnev väljakutse. See maailm, mis oli visualiseeritud ta raamatus, on kahemõõtmeline joonisfilmi maailm, et see ruumiliseks teha. Seal ei olnud pikemat mõtlemist, kui et leida see aeg ja koht see filmiks teha," sõnas Kivi.

Filmi nimi on "Üks imeline mees." Peategelane ongi imeline, osav ja andekas, ent ometi pole ta eluga rahul. Rahulolematusest kasvab eksistensiaalne kriis.

"Paljud emotsioonid, mis praegu ka ringi lendavad praeguses olukorras inimestel.

Ma arvan, et kui me oleme siin modernses ühiskonnas, kus oleme isoleeritud loodussüsteemist, siis võib inimene kaotada kontakti, mis osa, mis rolli me mängime siin maakera peal," nentis Taul.

Animaatori roll on panna nukud ekraanil elama – naerma, kurvastama või pasunat puhuma.

"Sa lood karakteri samamoodi, nagu näitleja loob karakteri teatris ja filmis.

Me tegelikult tahame väga näha, et see on tehtud nukkudega. Sellepärast see on kindlasti kinofilm. Kinofilm sellepärast, et suurel ekraanil tulevad materjalid, faktuurid ja animatsiooni eripära paremini välja. See oli suur väljakutse, teades et tegu on mustvalge filmiga," rääkis Kivi.

Filmi võtted kestsid viis kuud. Praegu on käsil monteerimine ja helindamine.