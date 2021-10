"Üks imeline mees" võitis Friedrikstadi animafestivalil peapreemia

Žürii ütles filmi kohta, et oma rahulike kaadritega on filmil õnnestunud delikaatsel viisil luua oma enda maailm, mis seab vaataja silmitsi otsese ja samal ajal vältimatu küsimusega elu mõttest. "Valge ei ole lihtsalt valge ja must ei ole lihtsalt must, need on täis võimalusi, mis avardavad peategelase sisemaailma isoleeritust ning avavad filmiruumi erakordsetele võimalustele," kirjeldasid nad.

Festival toimus 21. kuni 24. oktoobrini Norras Fredrikstadis. Festival toimus juba 27. korda, esimene festival oli 1994. aastal ning see kasvas välja Oslo animatsioonipäevadest. Festival näitab Põhjamade ja Baltimaade lühianimafilme ning selle auhinnaks on Kuldne Gunnar. Festivali grand prix lubab võitjafilmi esitada ka Oscarile.

"Üks imeline mees" on film eksistentsialistlikust vastusest Suurele Küsimusele inimkonna egost ja vajadusest elada kooskõlas loodusega. Tegu on Jonas Tauli debüütfilmiga, kirjastus Tänapäev andis välja ka samanimelise pildiraamatu. Varem on Taul avaldanud raamatu "Öömõtted" (Draakon&Kuu, 2016).