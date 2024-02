Kaidi Urmet: raamatute soetamine on vähenenud, kuid kättesaadavus mitmekesistunud

Saja müüduma raamatu nimekirja tipus on eesti- ja venekeelne versioon Epp Petrone raamatust "Eestisse rändama" koos sama sarja nupuvihikuga. Poeketi Maxima tellimusel tehtud raamatuid müüdi kokku üle 35 000 eksemplari.

Petrone raamatute järel neljandal kohal on Jüri Liivi "Suur rohepesu käsiraamat", mida müüdi rohkem kui 5000 eksemplari. Ka viiendal kohal on teabeteos, Maria Palusalu aianduse teemaline raamat. Ilukirjandust on 16 nimetust. Eesti autorite osakaal on müüdud raamatutest 63 protsenti.

Kirjastajate liidu juhi Kaidi Urmeti sõnul teeb murelikuks raamatute läbimüügi langus.

"Eelmise aastaga, 2022. aastaga võrreldes, on langus olnud 6%. See ei ole olnud suur, aga samas, kui me võrdleme 2018.–2019. aastat, siis on langus olnud pea neljandik. Selles mõttes on raamatute soetamine kindlasti vähenenud, aga samas on raamatute kättesaadavus palju mitmekesistunud. Paberraamatule on lisaks tulnud audioraamat, e-raamat. See kindlasti ei kompenseeri kõike, aga siiski ta on mõjutatud sellest," selgitas Urmet.