Raamatumüük kolib aina enam veebipoodidesse

Ilmselt leiavad tuhanded inimesed oma kingipakist tänavuse romaanivõistluse võidutöö, algaja kirjaniku, kuid kogenud poliitiku Sven Mikseri esikromaani, millest tänaseks on tehtud juba kolm tiraaži.

"Päriselt nii nagu Oskar Lutsu Lesta ma ei käi, raamatupamp õlal, ise raamatuid müümas. Selle jaoks on ikkagi kirjastus ja raamatupoed, loomulikult suuremates linnades esitlused ja osalemine siin raamatumessil. Ikka olen olemas lugejate jaoks," rääkis Mikser.

Küsimusele, kas kirjastus on palunud tal midagi teha reklaamiks, mida ta kirjandusmaailmast poleks eeldanud, vastas Mikser, et poliitikas oldud aastate järel ükski müügitehnika teda ülemäära ei üllata.

Aasta-aastalt on tiraažid jäänud väiksemaks ja keskmine ilukirjanduse trükiarv jääb 700-800 kanti, vaid lasteraamatuid juletakse välja anda tuhandeses tiraažis.

"Üldiselt ilukirjandus müüb ikkagi vähem kui aimekirjandus, eneseabi, sellised asjad on pigem kindla peale, aga mõni hea ilukirjandusteos müüb ka tuhandeid, nagu "Vareda"," ütles Rahva Raamatu kirjastuse projektijuht Helen Kalpus.

Tänapäeva peatoimetaja Tauno Vahteri sõnul on jõulueelne raamatumess ainus välimüük, kuhu kirjastusel on mõtet tulla oma teoseid pakkuma. Raamatute müük on kolinud interneti, aga ka supermarketitesse.

"Üks asi, mida me siin müügil ka näeme, et inimesi siin on, ja ma ütleksin, et inimesi on rohkem kui eelmisel aastal. Aga mida me näeme, et ega siin väga palju noori otseselt ei ole, siin on ikkagi rohkem keskealised ja vanemad inimesed," sõnas Vahter.

Vahteri sõnul noored küll loevad endiselt, aga teistsuguseid raamatuid, väga palju loetakse inglise keeles.

Erialase teose ostnud treener Elina Šolotjuk on suur lugeja, enamasti tellib ta raamatuid välismaalt. "Ma tahaksin rohkem lugeda ilukirjandust, aga praegu mul ei ole selleks aega. Nii et mind huvitavad raamatud, kuidas oma aega juhtida, kuidas oma emotsioone juhtida, samuti ka anatoomilised raamatud. Pigem sellised mind ehitavad raamatud," rääkis ta.