Suur tabel: 2023. aasta müüduim raamat oli Epp Petrone "Eestisse rändama"

Kirjastuse liit avaldas möödunud aasta müüdumate raamatu TOP100, mille tipust leiab nii eesti- kui ka venekeelse versiooni Epp Petrone raamatust "Eestisse rändama", samuti Petrone teose "Eestisse rändama nupuvihik". Kõik kolm raamatut on valminud poeketi Maxima tellimusel.

Kui 2022. aastal müüdi TOP100 olevaid raamatuid kokku 199 971 eksemplari, siis 2023. aastal müüdi 187 394 eksemplari. Ja kuigi 2023. aasta andmeid võrreldes 2022. aasta omadega oli langus 6 protsenti, siis näiteks 2018. aastaga võrreldes on langus olnud 27 protsenti.

Võrdluses, kui palju on eesti autorite ja tõlkeraamatuid müüdud koguseliselt (eksemplare), siis 2023. aastal moodustas algupärase kirjandusteoste osakaal 63 protsenti. Ilukirjandusteoseid on esi-sajas 16 nimetust ja neid on ostetud kokku ligikaudu 24 000 eksemplari. 2022. aastal oli edetabelis 11 nimetust läbimüüginumbriga 17 000 eksemplari.

Mitte-ilukirjanduslike teoste (täiskasvanutele) jaotuses on väga erinevaid raamatuid: on eluloo- kui ajaloo-, koka-, eneseabi- ja teisi raamatuid, kuid sel korral osutus populaarseimaks Jüri Liivi "Suur rohepesu käsiraamat" (5017 eksemplari).

Kokku on saja enimmüüdud raamatute tabelis mitte-ilukirjanduslikke teoseid 46 nimetust kokku 78 256 eksemplari (2022. aastal oli 49 nimetust kokku 88 080 eksemplari). Lasteraamatuid on nimekirjas kokku 38 nimetust ja nende müügiarv oli 85 112 eksemplari.

Kokku on edetabelis esindatud 14 kirjastuse raamatud. Enim menuraamatuid on edetabelis kirjastustel Koolibri, Varrak, Pilgrim, Helios ning Tänapäev.

Möödunud aastal oli kirjastuste liidu edetabeli tipus Epp Petrone teos "Lood loodusest" 15 000 eksemplariga. Teiseks jäi sama raamatu venekeelne väljaanne 11 000 eksemplariga ning kolmandaks Epp Petrone "Looduse nupuraamat" 9500 eksemplariga.

Paberraamatute kõrval pani kirjastuste liit kokku ka e-raamatute edetabeli, kus on välja toodud teosed, mida müüdi 100 või rohkem litsentsi. Valikusse mahtus 23 teost kokku 12 449 litsentsiga. Kirjastus Tänapäeva e-raamatu Lotta Borg Skoglund "ATH - tublist tüdrukust läbipõlenud naiseks" puhul on arvestatud vaid üksikmüüke, teiste teoste puhul on lõppnumbri hulgas ka voogedastused Elisa Raamatust ja Rahva Raamatu platvormil.