Kaunimate raamatute valimisel pälvis enim punkte laojääkidest sündinud kujundus

Solarise keskuse teisel korrusel on kaunimatest raamatutest 25 välja pandud ja vaatajad saavad veebruari lõpuni hääletada ka oma lemmiku poolt. Žürii hinnangul on üha levinum avatud selgade kasutamine köites ja eksperimenteerimine šriftidega. Teaberaamat "Talu toolid" katsetas ka köitega ja Paul Kuimeti kunstnikuraamatu juures kasutati laojääke.

"Väga nutikas kujundaja ronis piltlikult sinna prügikasti, korjas need laojäägid sealt välja ja nendest moodustus uus kaas. Kolme erinevat värvi on neid kaasi, see on üldse žürii poolt enim punkte saanud raamat," rääkis žürii esimees Karel Korp.