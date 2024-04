Maailma suurimal kunstiraamatumessil esmaesitletakse Jaanus Samma monograafiat

Messil tuleb maailma esmaesitlusele Jaanus Samma esimene ülevaatlik monograafia "Flow of Patterns. Works of Jaanus Samma". Raamatu koostas Krist Gruijthuijsen ja tekstid kirjutasid Linda Kaljundi, Jeppe Ugelvig ja Léon Kruijswijk. Raamatu kirjastas Lugemik koostöös Saksa kirjastusega Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König.

Lisaks Sammale esitleb Lugemik New Yorgis Paul Kuimeti kunstnikuraamatut "Crystal Grid", Saksa kunstniku Erika Hocki lauamängulaadset objekti "Detours", koostöös Helsingi projektiruumiga PUBLICS kirjastatud raamatut "The Voice that Remains", ning koostöös Eesti Arhitektuurimuuseumiga välja antud Andres Kure ja Mari Laanemetsa teost "Forecast and Fantasy. Architecture without Borders, 1960s to 1980s".

Kolmel järjestikusel päeval toimuvad messil kirjastus Lugemiku laua juures ka raamatute signeerimised ja kohtumised autoritega: Jaanus Samma reedel, 26. aprillil kell 14.00; Paul Kuimet laupäeval, 27. aprillil kell 14.00; Andres Kurg ja Mari Laanemets pühapäeval, 28. aprillil kell 14.00.

30. aprillil korraldab Lugemik koostöös Soome Kultuuri Instituudiga New Yorgis Andres Kure ja Mari Laanemetsa raamatu "Forecast and Fantasy" esitluse, kus autorite vestluspartneriks on Columbia ülikooli arhitektuuriprofessor ja ka EKA audoktor Reinhold Martin.

1. mail toimuvad uue rahvusvahelise kunstimessi Esther raames New Yorgi Eesti Majas ka Jaanus Samma ja Paul Kuimeti raamatute esitlused, kus Samma vestluspartneriks on kunstnik Carlos Motta ning Kuimet vestleb kunstniku Danilo Correalega.