Lastekirjanduse keskuses näeb illustratsiooninäitust linnaelust

Kui tundub, et lasteraamatutes on linn sageli justkui idüllilise maaelu vastand, koht, kus on koguaeg kiire, mürarikas ja tolmune, siis tegelikult on linn lasteraamatutes palju kirjum ja põnevam erinevate varjunditega paik.

"Meie eesmärk on panna lapsi selle peale mõtlema, et kui nad elavad linnakeskkonnas, siis mis teeb üldse linnast linna, mis peaks linnas kindlasti olemas olema," selgitas näituse kuraator Ulla Saar. "Et nad hakkaksid ka ise selle peale mõtlema, et kuidas see transport siin töötab, kuidas nad kooli lähevad, kuidas nad lasteaeda lähevad – et see linnakeskkond ei ole selline hirmus, kus on ainult autode toss, siin võib olla ka väga rõõmsaid ja huvitavaid asju. Et nad hakkaksid ise seda avastama ja enda jaoks põnevaks muutma," rääkis Saar.

Näitusel on nii tulevikulinna kui ka minevikulinna, fantaasirohkeid linnaruume ja tegelasi. Taustal kõlavad linnahelid ja samal ajal näeb, kuidas erinevate riikide kunstnikud linna kujutavad.

Linnakeskkonda jõuab Saare sõnul lasteraamatutesse iga aastaga aina rohkem. "Kuna see ökoloogiline teema on meil väga populaarne praegu, siis see jõuab ka lasteraamatutesse nagu kõik kuumad teemad," sõnas ta. "Seda linnakäsitlust on hästi erinevat, on hästi ajaloolist ja on tänapäeva kontekstist, et kuidas on näiteks prügi sorteerida. On ka transpordivahenditele pandud inimomadusi külge, hästi palju erinevaid käsitlusi on ja see on tore."

Näituse ülesehitus loob tunde, nagu oleksid linnas ja mõeldud on sealjuures kõigi peale. Nii pisemad kui suuremad külastajad saavad ise linnaruumi luua, mängida autodega linnavaibal, lugeda sealsamas raamatuid, uurida linnakaarti või ehitada magnetklotsidest linna.

Näitus on avatud 4. maini.