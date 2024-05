Pildid: lastekirjanduse keskuses avati Eesti ja Hispaania illustraatorite ühisnäitus

Alates teisipäevast on Eesti Lastekirjanduse Keskuses avatud Eesti ja Hispaania illustraatorite ühisnäitus "Peegeldused", mis on osa kultuurifestivali Iberofest programmist.

Lastekirjanduse keskuse kunstieksperdi ja kuraatori Viive Noore sõnul on näituse mõte peegeldada mõlema maa kultuuri läbi muinasjuttude.

"On jutud, mis levinud üle maailma väikeste kohalike erinevustega, aga on ka jutud, mida räägiti vaid teatud piirkondades. Eestlased püüdsid leida endale meeldivad hispaania muinasjutud ja neile pilte teha, hispaanlased tegid sama eesti muinasjuttudega. Ülesannet raskendas juttude kättesaadavus, sest tuli ju piirduda vaid nendega, mida oli tõlgitud. Lähenesime teemale veidi laiemalt ja lubatud oli ka autorijuttudele pilte teha, kui need oma olemuselt muinasjuttudega sarnanesid. Eks igaüks saab nüüd ise otsustada, kas peegeldused ka selged ja klaarid said või tulid need rohkem kõverpeeglite moodi," märkis Noor.

Näitusel on väljas 15 Eesti ja 10 Hispaania kunstniku illustratsioonid. Oma töödega osalevad Eestist Katrin Ehrlich, Kadi Kurema, Anne Linnamägi, Regina Lukk-Toompere, Jüri Mildeberg, Piret Mildeberg, Piret Niinepuu-Kiik, Viive Noor, Catherine Zarip, Urmas Viik, Tiina Mariam Reinsalu, Anne Pikkov, Ulla Saar, Kadri Ilves ja Liis Roden. Hispaania kunstnikest on näitusel esindatud Borja González, Mayte Alvarado, Adolfo Serra, Pep Brocal, Raquel Aparicio, Miguel Monkc, Sandra Rilova, Laura Pérez Granel, Pablo Pérez Monforte ja L.C. "Bonpa".

Lisaks sellele saab muinasjutupööningul vaadata sama pealkirjaga näitust, mille on kokku pannud Stuudio 14.

Näitused on lastekirjanduse keskuses avatud kuni 31. juulini.