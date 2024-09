Ajakirjas Hea Laps ilmunud doktor Tindipleki koomiksid anti välja kogumikuna

Alates 2019. aastast on ajakirjas Hea Laps ilmunud Priit Põhja ja Ulla Saare koomiks, mille peategelane on keeleteadlane doktor Tindiplekk. Nüüd koondati nelja aasta jooksul ilmunud koomiksid ühte kogumikku.

Koomiksi peategelane on keeleteaduse doktor ja sõnade leiutaja Saamuel Tindiplekk, kes jagab tihti oma lapselastele Mikule ja Marile erinevaid tarkuseteri eesti keele kohta. Värskes kogumikus "Doktor Tindipleki töötuba" saab muuhulgas vastuse küsimustele, mis on eesti keele kõige sagedasem täht, millist sõna me kõige rohkem kasutame ja kui palju eesti keeles üldse sõnu on. Koomiksikogu sisaldab ka ülesandeid ja mõistatusi.

2019. aasta märtsis hakkas ajakirjas Heas Laps eesti keele aasta puhul ilmuma Priit Põhjala ja Ulla Saare koomiks, mis räägib tähtedest, sõnadest ja paljust muust eesti keelega seonduvast. Koomiks ilmus kuni 2023. aastani.

Ajakirjale Hea Laps antud intervjuus kinnitas illustraator Ulla Saar, et enne doktor Tindiplekiga lugudega alustamist polnud ta eriti koomikseid joonistanudki. "Koomiksi iga pilt on eraldi kompositsioon ja see kõik peab moodustama ühtse terviku. Koomiks-koomiksilt muutus see aina lihtsamaks. Aga kõige rohkem õppisin vast inimeste kehahoiakuid, ilmeid ja lõpuks ometi ka korralikult käsi joonistama," selgitas ta.