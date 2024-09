Lastekirjanduse keskuses avati illustratsiooninäitus "Maagiline mets"

"On mererahvad ja metsarahvad, on kõrberahvad. Eestlased on nii mere- kui metsarahvas, mets on meile lähedane ja armas. Alati ei oska me ise seda rikkust hinnatagi, mis meie ümber on. Aga needki rahvad, kellel metsa enam eriti alles jäänud ei ole, tunnevad metsa külgetõmbejõudu. Mets ühteaegu hirmutab ja tõmbab ligi. Euroopa metsad on enamasti turvalised, süngetest laantest on jäänud pigem mälestus, aga metsa võlujõud on säilinud. Säilinud on salapära, maagia. Seepärast kunstnikud, keda näitusele osalema kutsusin, teemaga ka kergesti haakusid ja nõustusid rõõmuga oma võlumetsa meile tutvustama. Igal inimesel on oma mets ja oma maagia. Seda piltidel näha saabki," ütles näituse kuraator Viive Noor.

Näitusel osaleb 48 illustraatorit, neist 17 Eestist ja 31 välismaalt – kokku 15 riigist. Oma töödega osalevad Eestist Regina Lukk-Toompere, Anne Linnamägi, Catherine Zarip, Piret Mildeberg, Jüri Mildeberg, Piret Niinepuu-Kiik, Katrin Ehrlich, Ulla Saar, Kadi Kurema, Urmas Viik, Kadri Ilves, Anne Pikkov, Kertu Sillaste, Tuulike Kivestu-Rotella, Kristi Kangilaski, Viive Noor ja Marja-Liisa Plats.

Välismaalt osaleb kunstnikke Soomest, Argentiinast, Armeeniast, Kolmumbiast ja mujalt.

Keskuse pööningul saab aga imetleda Stuudio 14 uut nukunäitust pealkirjaga "Maagiline mets". Lisaks toimuvad keskuses alates 16. septembrist kuni novembri lõpuni 3.– 6. klasside õpilastele näitusest inspireeritud haridusprogrammid.

Näitus on avatud 30. novembrini.