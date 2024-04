Pildid: Nukitsa konkursil tunnustati Eesti laste lemmikraamatuid

Nukitsa konkursi eesmärk on tunnustada meie lasteraamatute autoreid ja kirjastajaid ning populariseerida lugemist. Lapsed tegid oma valiku 2022. ja 2023. aasta jooksul ilmunud lasteraamatute hulgast. Ühe hääle said lapsed anda enim meeldinud raamatutekstile ja teise hääle enim meeldinud raamatupildile. Eelvalikusse kuulus 100 teost, mille hulgast võis leida 91 esmatrükki 76 eesti kirjanikult ja 61 kunstniku illustratsioonid 97 tõlkeraamatule.

Noorte lugejate lemmikkirjanikuks osutus Janno Põldma ja parimaks illustraatoriks Heiki Ernits. Võidu tõi neile 2023. aastal kirjastuse Tammerraamat välja antud "Leiutajateküla pulmapidu". Teisele kohale tulid kirjanikest Ilmar Tomusk ja kunstnikest Catherine Zarip raamatuga "Kullakallis kass" (Tammerraamat, 2022). Kolmandale kohale hääletasid lapsed Andris Feldmanise ja Livia Ulmani kirjutatud raamatu "Erik Kivisüda" (Postimees Kirjastus, 2022).

Raamatukunstnike hulgas pälvis kolmanda koha Hillar Mets illustratsioonidega Ilmar Tomuski raamatule "Julius, mida sina suvel tegid?" (Tammerraamat, 2022). Võitjad saavad auhinnaks Elo Liivi loodud Nukitsa pronkskuju, esikolmik Kultuurkapitali toel ka rahalise preemia.

"Nukitsa auhind on üks vahetumaid ja suurima žüriiga tunnustusi, kuna siin saavad oma lemmikule hääle anda kõik lapsed. Juba mitmendat korda napsab võidu Lotte raamat ja see kinnitab vaid, kui armastatud tegelane ta on, nagu parim sõber – armas, hooliv ja vapper. Samas on rõõm, et hääli ja seega ka lugejaid jagus kõikidele headele raamatutele," märkis Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor Triin Soone.

Nukitsa konkurssi korraldab keskus koostöös Eesti raamatukogudega alates 1992. aastast iga kahe aasta tagant. Varasemate laureaatide hulka kuuluvad näiteks kirjanikud Andrus Kivirähk, Ilmar Tomusk, Kristiina Kass ning kunstnikud Hillar Mets, Heiki Ernits, Edgar Valter jt.