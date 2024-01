Nukitsa konkurss ootab lapsi valima oma lemmikkirjanikku ja -illustraatorit

Nukitsa konkurss on Eesti Lastekirjanduse Keskuse lugejaküsitlus, mis toimub iga kahe aasta järel ning leiab aset 17. korda. Ettevõtmise eesmärgiks on väärtustada lasteraamatuid, populariseerida lugemist ning tunnustada lasteraamatute autoreid ja kirjastajaid.

"Nukitsa auhind on kindlasti üks oodatud, ja ma ütleks selline magus auhind Eesti lastekirjanike ja raamatuillustraatorite jaoks. Üldjuhul, kui auhinna saamise üle otsustavad täiskasvanu ikka jõudnud žüriiliikmed, siis selle auhinna teeb eriliseks, et lapsed saavad valida ise, kes võitjaks tuleb," sõnas Helena Kostenok.

Nukitsa auhinna konkurssi korraldab Eesti Lastekirjanduse Keskus iga kahe aasta tagant alates 1992. aastast.

"Kui ma mõtlen ajaloole tagasi, siis see seis, mis tookord lastekirjanduses oli, et see oli üsna kurb ja nukker vaatepilt. Hea, kui kümme lasteraamatut trükivalgust nägi," sõnas Kostenok. Kirjanike innustamiseks ja algupärase lastekirjanduse populariseerimiseks Nukitsa konkurss Kostenoki sõnul ka välja mõeldi.

Varasemate laureaatide hulka kuuluvad näiteks kirjanikud Ilmar Tomusk, Andrus Kivirähk, Janno Põldma, Kristiina Kass ning kunstnikud Heiki Ernits, Hillar Mets, Edgar Valter jt.

Kostenoki sõnul on hetkel lastekirjanduse seis väga hea. "Lastekirjandust ilmub palju, valik on rikkalik, on mõeldud erinevatele vanustele, erinevatele teemadele," märkis ta. Trükivalgust on näinud aasta peale umbes 182 algupärast lasteraamatut.

Lapsed saavad hääletada autorite poolt, kes avaldasid 2022. ja 2023. aasta jooksul algupärase lasteraamatu. Et kahe aasta jooksul ilmunud teoste hulk on suur, on lugejatele abiks eelnevalt kitsendatud nimekiri, millesse valiti sada raamatut.

"Meie lastekirjanduse tervis on jätkuvalt väga hea, sest viimasel paaril aastal on ilmunud terve hulk professionaalselt teostatud ja erinevale vanusele sobivaid omamaiseid lasteraamatuid. Loodame, et lapsed leiavad siit valikust lemmikud üles, kelle poolt oma hääl anda," märkis lastekirjanduse keskuse direktor Triin Soone.

Kostenok on kindel, et lapsed endiselt loevad raamatuid. "Mulle üldse ei meeldi see jutt, et kõik on hukas ja lapsed ei loe. Kõik on väga hästi seniks kuni on selline suurepärane valik lastekirjandust," kinnitas ta.

Võitjad kuulutatakse välja auhinnapeol, mis toimub 6. aprillil 2024 lastekirjanduse keskuses. Enim hääli saanud kirjanik ja illustraator saavad auhinnaks Nukitsa pronkskuju ja rahalise preemia.

Hääletada saab 8. jaanuarist kuni 29. veebruarini 2024 raamatukogudes üle Eesti ja lastekirjanduse keskuse veebilehel.