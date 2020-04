Nukitsa konkursil selgusid Eesti laste lemmikkirjanik ja -illustraator

Teise koha vääriliseks hindasid lapsed kirjanik Anu Auna ja illustraator Sirly Oderi. Tunnustuse tõi autoritele raamat "Eia seiklus Tondikakul" (Postimees Kirjastus).

3.–4. kohta jäid kirjanike hulgas jagama Helen Käit raamatuga "Kummitusmaja" (Tänapäev) ja Ilmar Tomusk raamatuga "Päiksemetsa vanadekodu kriminalistid" (Tammerraamat). 3. koha raamatukunstnike hulgas tõid Catherine Zaripile illustratsioonid Ilmar Tomuski raamatus "Väike Vunts" (Tammerraamat). Võitjad saavad auhinnaks Nukitsa pronkskuju, esikolmik Kultuurkapitali toel ka rahalise preemia.

15. lugejaküsitlusel hindasid 6–13-aastased lugejad 2018. ja 2019. aasta jooksul ilmunud sadat algupärast lasteraamatut. Kokku andis Eesti raamatukogudes ja veebis oma hääle 7825 last.

Nukitsa konkursi eesmärk on populariseerida raamatuid ja lugemist ning tunnustada meie lasteraamatute autoreid ja kirjastajaid. Et kahe aasta jooksul ilmuvate algupärandite hulk on kasvanud rõõmustavalt suureks, tegid lapsed esmakordselt valiku eelnevalt kitsendatud nimekirja hulgast, kuhu valiti sada teost.

"Nukitsa auhind on suurima otsustajate ringiga lastekirjanduse tunnustus ja mul on hea meel, et selles osaleb nii palju lapsi üle Eesti," ütles keskuse direktor Triin Soone. "Samuti on see üks vahetumaid ja ka magusamaid auhindu, andes raamatute tegijatele teada, millised lood ja pildid lastele meeldivad. Võitjad Andrus Kivirähk ja Heiki Ernits on võitnud jäägitult noorte lugejate poolehoiu ja mõlemad viivad koju juba üsna mitmenda Nukitsa kuju. Samas on suur rõõm, et iga kord jõuab tippu ka mitu uut tegijat."

Nukitsa konkurssi korraldab Eesti Lastekirjanduse Keskus koostöös Eesti raamatukogudega iga kahe aasta tagant alates 1992. aastast. Varasemate laureaatide hulka kuuluvad näiteks kirjanikud Ilmar Tomusk, Andrus Kivirähk, Kristiina Kass ning kunstnikud Hillar Mets, Heiki Ernits, Edgar Valter jt.