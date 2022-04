Nukitsa auhinna võitsid Janno Põldma ja Heiki Ernits

Noorte lugejate lemmikkirjanikuks osutus ülekaalukalt Janno Põldma ja parimaks illustraatoriks Heiki Ernits. Võidu tõi neile 2021. aastal kirjastuse Tammerraamat poolt välja antud "Leiutajateküla lood". Teisele kohale tuli kirjanike arvestuses Kadri Hinrikus raamatuga "Taks ja Dogi" (Tammerraamat) ning kunstnike hulgas Made Balbat piltidega Lewis Carrolli raamatule "Alice Imedemaal" (Pilgrim). Kolmanda koha vääriliseks hääletasid lapsed Triinu Laane ja Marja-Liisa Platsi "Luukere Juhani juhtumised" (Päike ja Pilv). Võitjad saavad auhinnaks Nukitsa pronkskuju ja rahalise preemia.

Nukitsa konkursi eesmärk on tunnustada meie lasteraamatute autoreid ja kirjastajaid ning populariseerida lugemist. Lapsed tegid oma valiku 2020. ja 2021. aasta jooksul ilmunud lasteraamatute hulgast. Eelvalikusse kuulus 100 teost. Kirjanikelt võistlesid algupärandid, illustraatorid astusid võistlustulle aga ka tõlkeraamatutele tehtud piltidega.

Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktori Triin Soone sõnul on Nukitsa auhind eriline, sest seal valivad auhinnasaajad lapsed ise. "Tänu sellele näeme, millised lood ja pildid neile meeldivad,," sõnas ta ja lisas, et võitjad Janno Põldma ja Heiki Ernits on Lotte lugudega võitnud jäägitult laste südamed, sest mõlemad autorid viivad koju juba mitmenda Nukitsa pronkskuju. "See on tore, sest tänapäeva lastekirjanduses pole just palju nii tugevaid karaktereid, samas on suur rõõm, et tippu on jõudnud ka uued tegijad."

Nukitsa konkurssi korraldab Eesti Lastekirjanduse Keskus koostöös Eesti raamatukogudega alates 1992. aastast iga kahe aasta tagant. Varasemate laureaatide hulka kuuluvad näiteks kirjanikud Andrus Kivirähk, Ilmar Tomusk, Kristiina Kass ning kunstnikud Hillar Mets, Heiki Ernits, Edgar Valter jt.