Tartu lastekirjanduse auhinna pälvis Kadri Hinrikus

Varem teleajakirjanikuna ja praegu ajakirja Täheke toimetajana töötav Kadri Hinrikus (1970) avaldas esimese lasteraamatu "Miia ja Friida" 2008. aastal, aasta hiljem ilmunud mälestusteraamat "Kui emad olid väikesed" tõusis juba Eesti Kultuurkapitali lastekirjanduse aastapreemia nominendiks. Sama tunnustuse osaliseks on saanud ka jutustus "Kui haldjad sind hoiaksid" ning "Katariina ja herned". Kadri Hinrikuse on kokku kirjutanud 12 lasteraamatut.



Žürii hinnangul on "Elevant" lummava kaanekujundusega imearmas raamat, kaasaegne "Kadri", kus on nii täituvaid kui täitumatuid unistusi, sõprust ja koostööd, aga ka kosutav õnnelik lõpp. Autor on osanud lihtsal moel kirjutada rasketest asjadest: armastusest, koolikiusamisest, hirmudest, märkamisest ja mittemärkamisest. Hoolimata käsitletud probleemide tõsidusest on "Elevant" soe ja positiivne raamat. Viieliikmelist žüriid juhtis 2020. aasta auhinna laureaat Tuul Sepp



Kadri Hinrikuse "Elevandi" kõrval kandideerisid Lapsepõlve auhinnale Riho Undi "Siniste vagunitega rong", Indrek Koffi "Kuhu lapsed said", Reeli Reinausi "Rahel, Anders ja ajaaugud" ning Kersti Kivirüüti "Mina, Raimo. 5. klass".



Tartu lastekirjanduse auhinda antakse välja alates 2015. aastast, Kadri Hinrikus oli ka 2018. aasta laureaat. Kaheksa aasta jooksul on auhinna võitnud veel Kairi Look, Andrus Kivirähk, Reeli Reinaus, Jana Maasik, Tuul Sepp ja Triinu Laan. Tartu linn kingib auhinnatud raamat sobivas vanuses Tartu kooliõpilastele.