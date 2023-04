Tartu lastekirjanduse auhinna laureaat on Ilmar Tomusk

Ilmar Tomusk on õppinud eesti keele ja kirjanduse õpetajaks ning töötanud ka emakeeleõpetajana, aga alates 1995. aastat peab Keeleameti peadirektori ametit. Alates 2007. aastast on ta avaldanud üle neljakümne lasteraamatu.

Ilmar Tomuski raamatu "Julius, mida sina suvel tegid?" kõrval kandideerisid Lapsepõlve auhinnale Tiina Laanemi "Katariina kaaperdab kooli", Piret Jaaksi "Härra Maru mustikapood", Meelis Krafti "Tiuhkamäe" ja Kadri Kiho "Endel ja Kati".

Tartu Lastekirjanduse auhinda antakse välja alates 2015. aastast. Üheksa aasta jooksul on auhinna võitnud Kairi Look, Andrus Kivirähk, Reeli Reinaus, Jana Maasik, Tuul Sepp, Triinu Laan ning kahekordne laureaat on Kadri Hinrikus (2018 ja 2022).

Lapsepõlve auhinda rahastab Tartu linn, auhinna väljaandmist korraldab Tartu linnaraamatukogu koos mänguasjamuuseumiga. Žürii tööd juhtis 2021. aasta auhinna laureaat Triinu Laan.