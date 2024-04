Tiina Laanem ja Tiiu Kitsik avaldasid lasteraamatu "Maailma parim liivaloss"

Raamatu keskmes on 6-aastane Hugo, kes ei saa aru, kuidas tuleb kellelegi pähe lõhkuda seda, mida teised on hoole ja armastusega ehitanud.

Raamatu autori Tiina Laanemi sõnul inspireeris teda seda lugu kirjutama ühelt poolt praegune olukord maailmas, aga teisalt ka lapse jaoks eluliselt oluline küsimus, miks tuleb kuri inimese sisse ja miks see sunnib teda lõhkuma ja laamendama. "Idee on kantud ka olukorrast maailmas, kus ühed ehitavad pühendunult maailma üles, aga teised võtavad kätte ja lõhuvad selle julmalt ära," tõdes autor. "Sama võib kogeda ka laps, kes ehitab rannale liivalossi või metsa onni, ning avastab siis, et keegi on selle rusudeks muutnud. Miks ometi?"

Raamatus püüabki vanaisa Hugole selgitada, miks ja kuidas läheb "kuri" inimese sisse. Ja mida saaks ette võtta, et kurja eemale hoida? Vanaisa meelest aitavad selle vastu soojad kallistused ja head sõnad, sest need hoiavad kurja eemale. Me ei tohi kurjale alla anda, me ehitame ikka edasi, innustab vanaisa jätkama. Vankumatust ja helgest meeleolust on kantud ka kunstnik Tiiu Kitsiku loodud illustratsioonid. Need loovad suviselt helge meeleolu ja aitavad uskuda, et headus võidab.

Tiina Laanemi seni viimane raamat "Katariina kaaperdab kooli" ilmus 2022. aastal.