Tiina Laanemi uus lasteromaan vaatleb vanemlust läbi 12-aastase lapse silmade

Liisu isa elab pealinnas, aga ema hoopis Võrus. Seega ei jää Liisul muud üle, kui kahe linna vahel sõita. Ta usub, et täiskasvanud saavad elada täpselt nii, nagu neile meeldib. Nemad ju otsustavad kõike. Aga tema peab tegema seda, mis neile pähe tuleb. Liisu kardab, et teda ootab ees järjekordne kolimine ja koolivahetus. Ta ei soovi seda ning otsustab hoopis oma vanaema üles otsida.

Autor Tiina Laanem ütles, et püüdis raamatut kirjutades vaadelda jagatud vanemluse teemat läbi 12-aastase tüdruku silmade. "Laps armastab üldjuhul nii ema kui ka isa ja tahab mõlemaga läbi saada. Vahel peab ta aga ilmutama erilist paindlikkust ja empaatiavõimet, et mitte kedagi pahandada. Õnneks on lapsed loovad ning püüavad eri maailmade vahel liikudes mitte lasta oma lapsepõlvel kaotsi minna," sõnas ta.

Kunstnik Sirly Oder sai raamatule pilte luues inspiratsiooni loo huumorist ja selles ette tulevatest seiklustest. Olustiku tajumiseks sõitis kunstnik ka Võrru ja jalutas läbi sealseid sündmuskohti.

Raamatu toimetas Tiina Randus.