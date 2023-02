Kirjanduspreemia nominent Tiina Laanem: "Katariina kaaperdab kooli" tiksus mul pikka aega peas

Kultuurkapitali kirjanduspreemiatel on lastekirjanduse kategoorias nomineeritud ka Tiina Laanemi "Katariina kaaperdab kooli". ERR-ile antud intervjuus kinnitas autor, et püüdis selle raamatuga pakkuda tuge teistsugustele lastele.

Raamat "Katariina kaaperab kooli" räägib Tiina Laanemi sõnul loo 10-aastasest tüdrukust, kes alguses õpib Tallinna väärikas ja vanas koolis, aga kuna ta on omamoodi, ülepulbitsev ja omamoodi laps, siis tal soovitatakse tungivalt kooli vahetada. "Sellisesse kohta, mis sobiks rohkem tema olemusega."

"Viljandi lähedale ta siis kooli läheb ja kuna tegemist on elavaloomulise lapsega, siis ka seal ei möödu see kooliaasta sugugi ilma äparduste, seikluste ja pöörasusteta," mainis ta ja lisas, et see raamat tiksus tal mõnda aega peas. "Võib-olla juba sellest ajast saadik, kui ma ise koolis käisin, sest ma olin teistsugune laps."

Laanem tõi välja, et tegelikult polnud väga lahe teistsugune laps olla. "Esiteks ei näinud ma välja nagu eestlane, mult küsiti kogu aeg, et kas mu esivanemad on kuidagi Jaapanist pärit või midagi sellist ning teiseks ma elasin selle aja kohta üsna ebatraditsioonilises peres ning kui see ka välja tuli, siis see tekitas palju küsimusi."

"Ma üritasin kogu lapsepõlve erinev olemist varjata ning ei leidunud toona ka ühtki täiskasvanut, kes oleks öelnud, et see on okei, et see pole maailmalõpp, kui sa oled teistest erinev," nentis ta ja lisas, et lapsena on see traumeeriv, aga see läheb ajapikku üle ning sellega saab hakkama.

"Seda raamatut kirjutades ma mõtlesingi sellele, et loodetavasti suudan ma pakkuda mõnele lapsele grammikese tuge, et ta saab aru, et teistest erinev olemine ei ole mingi suur karistus, mida talle on peale pandud," ütles ta ja lisas, et püüdis raamatu kirjutada ka läbi huumori.

Tiina Laanem loodab, et lisaks lastele loevad seda raamatut ka õpetajad ja täiskasvanud. "Tänapäeval on tegelikult koolis väga palju toredaid ja toetavad õpetajad, aga võib-olla see aitab natukene märgata, et kui on mõni täiskasvanud laps, et talle moraalset tuge pakkuda ning mitte igast lapse pöörasusest suurt numbrit teha."