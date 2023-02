Kirjanduspreemia nominent Maarja Kangro: "Ulguva rula" luuletusi oli väga lõbus kirjutada

Kultuurkapitali kirjanduspreemiatel on lastekirjanduse kategoorias nomineeritud ka Maarja Kangro luulekoguga "Ulguv rula". ERR-ile antud intervjuus kinnitas ta, et kuigi raamatus on ka mängulisemaid tekste, soovis ta tuua sinna kõrvale ka õpetlikuma liini.

Raamatu "Ulguv rula" luuletusi oli Maarja Kangrol väga lõbus kirjutama. "Ma väga loodan, et neid on ehk sama lõbus lugeda, see oleks minu esimene eesmärk, et inimene ikka nalja saab sellest raamatust," ütles ta ja lisas, et idee lasteluuletusi kirjutada sündis 2020. aasta pandeemiasuvel.

Teose on illustreerinud tema õde Kirke Kangro. "Ta on endiselt kunstiakadeemia dekaan, mistõttu tuli neid pilte ka päris kaua oodata, aga lõpuks said nad väga vaimukad ja mina olen väga rahul raamatu väljanägemisega," sõnas ta.

Kuigi raamatusse on jõudnud ka mängulisemaid luuletusi, siis tahtis ta tuua sinna sisse ka õpetlikumaid tekste. "Seal on ka lugu näiteks sellest, kuidas paha laps viskas prügi maha ja seepeale sõi prügikast lapse tema sünnipäeval ära või lugu pirtsutajatest, kes söövad ainult kommi."