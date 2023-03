Kirjanduspreemia nominent Juhan Voolaid: lapsed ei viitsi pikki jutte kuulata

Kultuurkapitali kirjanduspreemiatel on lastekirjanduse kategoorias nomineeritud ka Juhan Voolaid teosega "Kommikoletis". ERR-ile antud intervjuus sõnas kirjanik, et tema raamat sobib hästi lugemiseks väikestele lastele, kes ei jaksa väga pikki jutte kuulata.

"Kommikoletis" on Voolaiu esimene 3–8-aastastele lastele suunatud teos. "Need lood sündisid niimoodi nagu lasteraamatute puhul ikka tihti juhtub ehk hakatakse enda lastele jutte rääkima," meenutas kirjanik. "Hakkasin peast midagi jahvatama ja lapsed kuulasid. Mõnikord, kui jutustus paremini välja kukkus, panin ma selle kirja. Nii need lood tekkima hakkasid."

Voolaid selgitas, et raamat kannab pealkirja "Kommikoletis" seetõttu, et "Kommikoletis" oli esimene lugu, mille ta julges Tähekesse saata.

Ka kommikoletise karakter sai inspiratsiooni autori isiklikust elust. Kirjanik meenutas, et kui tema kaksikutest pojad olid umbes 3-aastased, möirgas üks just šokolaadi söönud lastest müramise hoos niimoodi, et kogu šokolaadilõhn tuli talle pahvakaga näkku.

"Just sellel möirgamise hetkel sündis idee kommikoletisest, kes ei möirga ja on hästi viisakas. Igal juhul ühe kord ta möirgas, kui ta kommipoest tulles varba ära lõi, ja siis ta möirgas niimoodi, et kõik kommilõhnad paiskusid üle tänava ja lõid lähemate majade aknad uduseks," jutustas ta.