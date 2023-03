Kirjanduspreemia nominent Mehis Heinsaar: "Kadunud hõimu" idee sai alguse juba enne 2010. aastat

Kultuurkapitali kirjanduspreemiatel on proosa kategoorias nomineeritud ka Mehis Heinsaar oma romaaniga "Kadunud hõim". ERR-ile antud intervjuus sõnas ta, et esialgu pidanuks raamatu tegevus toimums üldse Poolas Krakowi linnas.

Raamatu "Kadunud hõimu" idee sai Heinsaare sõnul alguse juba enne 2010. aastat. "Visandina sai see paberile pandud ning algselt tegevus pidi üldse toimuma Poolas Krakowi linnas," ütles ta ja lisas, et aastateks jäigi see visand paberile, aga ajapikku hakkas sinna juurde lisanduma uusi ideid. "Need soodustasid selle idee edasiarendamist ning sai ka rännatud ringi kohtades, mis näitasid, et "Kadunud hõimu" tegevus võiks toimuda hoopis Eestis suhteliselt raskesti ligipäästetaval territooriumil."

"Üks väljakutse selle raamatu kirjutamise juures oli see, kas on võimalik kirjutada ka sellist ekspeditsioonist, mis toimub Eestis, mitte Lõuna-Ameerika džunglites või Himaalaja mägedes," tõdes ta ja lisas, et ka üks suuline pärimus on selle raamatu käivitaja. "Mul ühe tuttava vanatädi rääkis legendi nuhka-nähkadest, kes tegutsesid Põhjasõja ajal Eestis ja varitsesid karistussalklasi, nülgisid neilt naha ja tarvitasid neid sõdureid toiduks."

Kui esialgu ei leidnud Heinsaare teose ühendavat joont, aga aeg on tema sõnul selles osas parim abimees. "Aastatega neid peatükke kogunes nii palju, et ühel hetkel tekkis tervikpilt ning läbi peatükkide nägin seda niiti, mille saab sealt nii läbi viia, et see lugu on loogilises ja ühtlases järgnevuses," mainis ta.