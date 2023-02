Kirjanduspreemia nominent Liis Sein: lastekirjandusel läheb praegu väga hästi

Kultuurkapitali kirjanduspreemiatel on lastekirjanduse kategoorias nomineeritud Liis Sein teosega "Mona isepäine isa". ERR-ile antud intervjuus kinnitas ta, et lasteraamatute kirjamise juurde jõudis ta siis, kui tal olid endal lapsed.

Sein selgitas, et "Mona isepäine isa" räägib ühest täiesti tavalisest perekonnast. "Monast, tema isast ja emast ning neil on ka väike kass Roosi, nad elavad täiesti tavalist pereelu, aga isa saab ühel päeval aru, et kui nii edasi jätkub, siis ei ole tal tulevikus mitte midagi ega lastelastele lugusid rääkida," mainis ta ja lisas, et seepeale otsustab isa, et midagi peab elus muutuma. "Ja kui inimestel pole väga hobisid, siis tulebki alustada sellest, et leida endale hobi, mis pakub rõõmu."

"See raamat on algklassidele, alates seitsmendast eluaastast ma arvan, nii üksi kui ka koos lugemiseks, seda on tore ka vanematega koos lugeda, sest see pakub toredat äratundmist ka lapsevanematele," tõdes ta ja lisas, et ta on lasteraamatuid kirjutanud viis aastat ning avaldanud kokku kümme teost. "Nende kirjutamiseni jõudsin siis, kui mul endal lapsed olid."

"Kirjutamiseni jõudsin ma draamatekstide kaudu, kõigepealt hakkasin üldse näidendeid kirjutama, aga ühel hetkel, kui hakkasin uuesti lasteraamatuid lugema, siis mõtlesin, et miks mitte ka lastele kirjutada," sõnas ta ja lisas, et lastekirjandusel läheb väga hästi. "Lastele ilmub palju häid raamatud, nii Eesti autoritelt kui ka tõlkeraamatuid."

Ta loeb ka ise päris palju lasteraamatuid. "Töötades lastekirjanduse keskuses tahan olla kursis kõigega, mis ilmub, kõike ei jõua lugeda, aga paremiku loen läbi," selgitas Liis Sein.