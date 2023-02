Kirjanduspreemia nominent Igor Kotjuh: usaldasin eesti keelele üleelamisi, mida ei ole oma emakeeles kirja pannud

Kultuurkapitali kirjanduspreemiatel on luule kategoorias nomineeritud Igor Kotjuhi luuleraamat "Sireenid ja sähvatused". ERR-ile antud intervjuus tunnistas Kotjuh, et luulekogu kirjutades sai ta omale eesti keele näol vestluskaaslase, kellele usaldas tundeid, mida pole isegi oma emakeeles kirja pannud.

"Kui ma küsisin oma sõpradelt, millest see raamat räägib, sest ma ei oska ise seda öelda, siis üks sõber ütles, et kõigest. Teine ütles, et see on elust," nentis kirjanik.

Kotjuhi sõnul on "Sireenid ja sähvatused" kokkuvõte viimasest kaheksast aastast. "See raamat vaatleb natukene maailma ja Eesti elu. Natukene vaatleb autor selles raamatus ennastki," tõdes ta.

Valdav osa mõtetest said raamatusse kirja eesti keeles. "Tänu sellele, et ma läksin eesti keele sisse nii sügavalt, kui ma oskasin, tundus mulle, et ma sain eesti keele näol hea vestluskaaslase," kirjeldas ta.

"See oli minu jaoks üllatav, et ma just eesti keelele usaldasin selliseid üleelamisi, mida ma ei ole oma emakeelest ehk vene keeles kirja pannud. Nii et eesti keel osutus hästi tähelepanelikuks vestluskaaslaseks. See oli minu jaoks võib-olla kõige suurem avastus, kui ma selle raamatu kallal töötasin," jätkas Kotjuh.

Lisaks eesti keelele on luulekogus esindatud ka vene, ukraina ja võru keel.

Oma koht on kogumikus ka eelmisel aastal Ukrainas alanud sõjal. Kirjanik selgitas, et teos koosneb viiest osast, millest viimane on pühendatud just sõjaluulele. Infot Ukrainas toimuva kohta on Kotjuh saanud nii meediast, Ukrainas elavatelt kirjanikelt kui ka sõjapõgenikelt, kellele ta Paides eesti keelt õpetab.

"Kõik need vestlused põgenikega avardavad oluliselt su senist arusaama elust ja sündmustest," nentis ta. "Need luuletused kajastavad mingil määral neid vestluseid ja seda infot."