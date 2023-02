Kirjanduspreemia nominent Katariina Libe: näidendite kirjutamine oli minu jaoks loogiline tulem

Kultuurkapitali kirjanduspreemiate näitekirjanduse kategoorias on nomineeritud ka Katariina Libe "Võrsed". ERR-ile antud intervjuus kinnitas Libe, et kui tema näidend jõudis teatrilavale, suutis ta oma ettekujutusest, millised tegelased täpselt välja võiksid näha, lahti lasta.

Näidend "Võrsed" valmis 2021. aastal näidendivõistluseks. "Tiit Palu tõi selle möödunud aastal ka Vanemuise teatris," selgitas Libe ja lisas, et näidendi peategelane on Paula, kes heitleb sooviga saada last. "Alguses ta ei soovi seda, ta on olukorras, kus tema naissoost elukaaslane on saamas last, sest ta pole lapsesaamiseks valmis, ta pole sellest huvitatud, aga kui elukaaslane ta maha jätab ja ta üksi jääb, siis ta ikkagi tunneb, et soovib last saada."

"Kuna ta on 40-aastane, siis loodus tuleb siin ka mängu ja lapsesaamise teekond on üsna okkaline ning sellest teekonnast näidend räägibki," mainis ta ja lisas, et ta tahtis avada seda valu ja neid tundeid, kes sellises olukorras on. "Kui see näidend või ka lavastus midagi võiks muuta, siis äkki seda, et perekondlikel kogunemistel enam ei küsitaks, miks teil lapsi pole."

"Kirjutades kujutasin neid tegelasi päris täpselt ette, sest muudmoodi ma seda tööd ei näiteks," rõhutas Katariina Libe ja mainis, et lavastuse puhul ta lasi teadlikult oma ettekujutusest lahti. "Ma ei kogenud pettumust seda vaadates, seda enam, et ma teadsin juba ette, milline näitleja millist rolli mängib."

Libe sõnul on näidendite kirjutamine tema jaoks loogiline tulem. "Ma olen õppinud näitlejaks, töötanud lühikest aega teatris ning ka lapsena väga palju teatris käinud, ka siiamaani käin ma teatris rohkem kui keskmine inimene, see žanr on mulle tuttavam kui filmistsenaarium või luule, mis on mulle väga võõras."