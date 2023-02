Kirjanduspreemia nominent Piret Jaaks: näitekirjanduse olukord Eestis läheb üha paremaks

Kultuurkapitali kirjanduspreemiadel on näitekirjanduse kategoorias nomineeritud ka Piret Jaaksi "Sireenid ja teisi näidendeid. ERR-ile antud intervjuus sõnas Jaaks, et eesti näitekirjandusele on suure teene teinud Eesti Teatri Agentuuri näidendivõistlus.

Jaaks selgitas, et "Sireenid ja teisi näidendeid" koondab kokku tema näitekirjaniku töö umbes kümne aasta tegevuse. "See sai kokku pandud sellise mõttega, et koondada kokku teemad, mis olid minu jaoks väga olulised juba algusest peale, kui ma hakkasin üldse näidendeid kirjutama," mainis ta ja lisas, et laiemalt on see teema naise vaatepunkt. "Tol ajal, kui ma Tartus õppisin ja näidendite kirjutamise peale mõtlema hakkasin, oli näitekirjanduses alaesindatud."

"Siis ma hakkasin otsima näitekirjanikuna ise seda, et mis teemad mind naise vaatepunktist kõnetada võiksid ning ma kirjutasingi tugevaid naiskaraktereid," rõhutas ta ja lisas, et ta hakkas nende karakterite kaudu sisse tooma ka sotsiaalseid teemasid. "Selles kogumikus on ainult üks müstilise tegevuskohaga ajatu näidend, teised on väga konkreetselt seotud selle praeguse ajaga, mis meil on."

"Kui need lavale jõuavad, siis tihtipeale erineb see näitekirjaniku enda kujutlusest ning teinekord ise radikaalselt, see võib olla korraga nii hea kui halb, aga näitekirjanikul pole siin midagi öelda, sest ta annab justkui selle teose üle," mainis Jaaks.

Näitekirjanduse seis Eestis läheb tema sõnul üha paremaks. "Pilti on ilmunud väga palju erinäolisi kirjanikke ning suur teene on siin ka Eesti Teatri Agentuuri näidendivõistlusel, mis on selline universaalne-neutraalne platvorm, kuhu igaüks saab oma näidendi esitada ning ka mina olen seda teinud, ka selles kogumikus on neid näidendeid."

"See võistlus võimaldab pilti tulla väga erinevatel häältel ja teemadel, selles mõttes ma usun, et näitekirjandus läheb järjest mitmekülgsemaks ja huvitavamaks," ütles Piret Jaaks.