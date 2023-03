Kirjanduspreemia nominent Carolina Pihelgas: teost kirjutades huvitas mind, kuidas vägivald sünnib

Autor selgitas, et romaan "Vaadates ööd" räägib kolme naise – ema, tütre ja vanaema – loo. "See on omal moel perekonna ja põlvkondade lugu, mis ulatub 20. sajandist tänapäevani. Need lood on omavahel seotud just nende tegelaste kaudu," sõnas Pihelgas.

Kirjanik rääkis, et tema põhiline fookus raamatut kirjutades oli huvi uurida, kuidas sünnib vägivald, kuidas sellega toime tullakse, millisel moel on keskkond mõjutanud seda, kuidas need elud lahti hargnevad ning kuidas traumad ühest põlvkonnast teise edasi kanduvad.

"Need teemad on rasked, aga ma püüdsin neid keerulisi sündmusi edasi anda pigem poeetilises keeles ja siin on palju sisekaemust. See ei ole ajalooline romaan, vaid keskendub nende tegelaste siseelule," rääkis autor.

"Ma kandsin seda lugu tükk aega kaasas. Siin on isiklikke momente, läbielamisi ja tundeid, mis on tegelasteks saanud. Võib-olla see, miks see teema nii oluline on olnud, ongi see, et ma üritasin mõtestada mingisuguseid kogemusi nii enda lapsepõlvest kui ka täiskasvanueast."