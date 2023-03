Kirjanduspreemia nominent Reet Bender: oleme Herderile oma rahvusliku ärkamise eest tänu võlgu

Bender märkis, et Herderit on nimetatud valgustusaja romantiliseks pojaks. "Tema on see, kellele me oleme tänu võlgu oma rahvusliku ärkamise eest ja kelle käsitlusest võrsub pigem Ida-Euroopale omane keelelis-kultuuriline identiteet," selgitas tõlkija. "Mitte kodakondsus ei anna meie jaoks kuuluvustunnet, vaid just keel annab."

"Herder on autor, keda väga palju tsiteeritakse, mainitakse ja kõikvõimalikel ülikooli kursustel on ta alati sees, aga mul just tõlkides tekkis see küsimus, kui paljud teda tegelikult originaalis lugenud on," mõtiskles Bender.

"Ega see lugemine ei ole ka saksa emakeele kõnelejale selline kerge asi. Ta on paras pähkel, mida pusida ja ka tõlkimine oli omajagu aegavõttev," tõdes ta.