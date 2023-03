Kirjanduspreemia nominent Tiina Randus: mida keerulisemaks maailm läheb, seda rohkem otsitakse lihtsaid selgitusi

Kultuurkapitali kirjanduspreemiatel on mõttekirjanduse tõlkimise kategoorias nomineeritud ka Tiina Randus, kes tõlkis eesti keelde Dean Buonomano teose "Aju on ajamasin: Neuroteadus ja aja füüsika". ERR-ile antud intervjuus sõnas tõlkija, et mida keerulisemaks maailm läheb, seda rohkem otsivad inimesed asjadele lihtsaid selgitusi.

Tõlkija selgitas, et Buonomano teos räägib sellest ajust ja selles, kuidas aju aega käsitleb ja tajub ning mida ta selle informatsiooniga ette võtab. sja teeb veidraks see, et me kõik kahtlemata tajume aega ja tunneme, et aeg voolab ühest suunast teise suunda, aga meil ei ole aja tajumiseks ühtegi organit."

Raamatu tõlkimiseks kulus Randusel pool aastat. "Mahtu on omajagu, aga teine asi on see, et põhiaur läheb siiski terminoloogiatöö peale. Termineid oli siin tõesti omajagu. Ega see tekst päris lihtsate killast ka ei ole, kõigest tuleb siiski aru saada. Ei ole nii, et kirjutad nii, nagu originaalis on, ja jääd lootma, et küll lugeja aru saab. Ise peab ka ikka aru saama."

Randus selgitas, et "Aju on ajamasin: Neuroteadus ja aja füüsika" pole mitte filosoofiline vaid populaarteaduslik teos. "Ja seetõttu on see õudselt oluline, sest mida keerulisemaks see maailm meil läheb, seda rohkem otsivad inimesed lihtsaid seletusi. Ja kui nad ei saa lihtsalt räägitud teadust, lähevad nad sirgelt ebateaduse kallale," sõnas Randus.