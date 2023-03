Kirjanduspreemia nominent Aivar Kull: Gailit on palju tänapäevasem kui paljud tema kaasaegsed

Kultuurkapitali kirjanduspreemiatel on esseistika kategoorias August Gailitist kirjutatud raamatu eest nomineeritud ka ERR-i kaasautor Aivar Kull, kes märkis, et võrreldes oma kaasaegsete kirjanikega on Gailit hoopis kaasaegsem ja Eesti kirjanduses täiesti ainulaadne nähtus.

Aivar Kull on nomineeritud raamatu "August Gailit. Lahtiste allikate poole" eest. "Mu ema oli suur lugeja ja suur Gailiti-austaja. Ta oli Gailitist lausa vaimustuses ja luges teda päris tihti. Eks sealt see huvi tuligi," kirjeldas Kull.

Gailit on tema hinnangul huvitav just oma stiili poolest.

"See on Eesti kirjanduses ikkagi täiesti ainulaadne. Ei ole enne teda ega pärast teda päriselt midagi sellist olnud. Seal on kõik moodsa kirjanduse elemendid olemas – grotesk, nihestamine, veidrustamine, karneval. Moodsas kirjandusteaduses on karneval eriti kasutusel."

Gailit on tema sõnul palju tänapäevasem kirjanik kui paljud tema kaasaegsed. "See ongi see, mis külge tõmbab ja kohe paneb temast mõtlema ja kirjutama."

"Minu üks eesmärk ongi see, et oleks mitmeid olulisi kultuuriloolisi nimesid – kirjanikke ja kriitikuid – et nende nimed kõlaksid, kajaksid ja ütleksid kaasajal ka inimestele midagi. Selles mõttes on kirjanike suhted üks väga tähtis asi – see toob kirjaniku meile hoopis elavamalt lähemale."

Ta usub, et Gailit oli õnnelik kirjanik, aga nagu ma oma raamatus ütlen – talle langes osaks palju ebaõiglast kriitikat, aga lugejate poolt oli ta alati hinnatud ja kuum nimi nii Eestis kui ka paguluses. Ma usun, et ta sai ikka küllalt palju tagasisidet oma loomingule."

Kõige rohkem materjali tuli raamatu jaoks internetist, tunnistas Kull. "Internet areneb hirmsa kiirusega ja andmebaasid muutusid lausa iga päeva. Eriti pagulaskirjanduse osas, nii et pagulaskirjanduse peatükk saigi pikk ja põhjalik just tänu internetile."

Ta usub, et see on üldhuvitav raamat. "Kirjandusteadlased – ma usun, et nemadki leiavad siit üht-teist uut. Aga samas on see mõeldud nii, et päris keskmine kirjandushuviline saaks huviga selle otsast lõpuni läbi lugeda."