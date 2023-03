Kirjanduspreemia nominent Sirje Olesk: Nõukogude aeg oli kirjanike liidule huvitav periood

Olesk märkis, et raamat "Aegade lugu. Kirjanike liit Eesti NSV-s" on tegelikult tellimustöö. "Möödunud aasta oktoobris tähistas Eesti Kirjanike Liit oma 100. sünnipäeva ja 20 aastat tagasi kirjutas minu hea kolleeg Katrin Raid raamatu "Loomise lugu", kus räägitakse kirjanike liidu asutamisest ja selle tegutsemisest kuni Nõukogude võimu tulekuni," rääkis kirjanik ning selgitas, et tema teos keskendub sellele, mis kirjanike liidus Nõukogude võimu all oldud aastate jooksul toimus.

"Eesti NSV-s oli väga erinevaid aegu – oli hästi karm ideoloogiline järelvalve stalinismi ajal ja siis oli kirjanike liiduga ikka väga pahasti, aga siis tulid paremad ajad, kus tegelikult sellest nõukogude kirjandusest sai päris eesti kirjandus, mida me siiamaani loeme ja armastame," meenutas ta.

"Siis tulid need 1970. ja 1980. aastad, mida ma juba ise mäletan. See oli üks huvitav aeg. See oli absurdne ja vaene ning kui sa midagi juba märkama hakkasid, said aru, et on olemas suur maailm, millest meile midagi teada ei anta. Sellepärast on tähtis, et Eesti NSV kirjanike liidu lugu piirdubki ainult ENSV-ga, see on nii teistsugune. See, mis oli enne, ja see, mis on nüüd 30 aastat hiljem, on hoopis teistsugune."