Kirjanduspreemia nominent Hasso Krull: "Teispool loodust ja kultuuri" on antropoloogiliselt rikas teos

Kultuurkapitali kirjanduspreemiatel on mõttekirjanduse tõlkimise kategoorias nomineeritud ka Hasso Krull, kes tõlkis eesti keelde Philippe Descola teose "Teispool loodust ja kultuuri" ja Byung-Chul Hani teose "Läbipaistvusühiskond". ERR-ile antud intervjuus sõnas Krull, et "Teispool loodust ja kultuuri" on antropoloogiliselt rikas teos, mis erineb vanemat tüüpi difusionistlikust antropoloogiast.

Krull rääkis, et kokku võttis Descola teose tõlkimine aega umbes kaheksa aastat. "Lootsin, et äkki saan selle valmis enne, kui inglisekeelne tõlge ilmub, aga muud asjad tulid vahele. Pärast sai veel inglisekeelset tõlget kõrvale vaadatud, et saaks paremini teha. Tore, kui on mõni teine tõlge ka – siis saab näha, millega võib tekst kuivaks minna või mis ei ole päris see."

Krulli sõnul on "Teispool loodust ja kultuuri" antropoloogiliselt väga rikas ja entsoklüpeediline teos. "Kuigi välitööd oli Descola jaoks esimene impulss, kogus ta järgnevatel aastatel igalt poolt maailmast materjali," märkis tõlkija. "See on väga globaalne teos".

Tõlkija sõnul erineb Descola raamat vanemat tüüpi difusionistlikust antropoloogiast, kus kujutati ette, et igasugused kultuurilised vormid, religioossed ideed, kujutelmad ja müüdid levivad mingitest keskusest.

"Sellise lähenemisega, nagu Descolal on, saab väga hästi seletada seda, miks sarnased kujutlused ilmnevad geograafiliselt teineteisest nii kaugetes paikades, et mingit ühendust nende vahel ei saa olla. Põhjus on selles antoloogilises süsteemis, mis on kehtima hakanud," selgitas ta.