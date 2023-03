Kirjanduspreemia nominent Maarja-Liis Mölder: püüan "Meesinises" mõtestada inimeseks olemise saladust

Kultuurkapitali kirjanduspreemiate on luule kategoorias nomineeritud Maarja-Liis Mölder luulekoguga "Meesinine". ERR-ile antud intervjuus ütles Mölder, et värsket luulekogu kirjutades avastas ta tõe, et mida rohkem sa kirjutad, seda rohkem sa kirjutad.

Luulekogu nime "Meesinine" võib Möldri sõnul igaüks ise tõlgendada. "Üks võimalus on seda vaadata nii, et äkki inimeseks olemise saladus on meesinine, ta on natukene müstiline värv, mida me kogu elu üritame kokku segada ja tabada, aga ei tea, kas õnnestub," ütles ta ja lisas, et võib-olla mõnes eriti ausas hetkes see õnnestub. "Inimeseks olemise saladust ma "Meesinises" püüangi natukene lahti mõtestada."

"Need tekstid on sündinud umbes kahe aasta jooksul, niimoodi vaikselt kogunenud," selgitas ta ja lisas, et kui tema debüütkogus olid pigem juhuslikult pähe tulnud inspiratsioonisähvakad, siis teisele kogule püüdis ta töörõõmuga läheneda. "Avastasin selle tõe, et mida rohkem seda kirjutad, seda rohkem sa kirjutad."

"Mulle tundub, et luule või kultuuri eesmärk laiemalt on meid ühendada, et ta ongi see liim eri rahvuste, meeste-naiste, meie kõigi vahel," sõnas ta ja lisas, et just sel põhjusel loodab ta väga, et seda ei asenda kunagi ükski masin. "Idee on ikkagi inimesele pakkuda võimalust samastuda ning üksildust vähendada."