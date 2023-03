Kirjanduspreemia nominent Lilli Luuk: tundub, et lugejal on hea lugeda asjadest, millest ta teinekord isegi mõelda ei taha

Kultuurkapitali kirjanduspreemiatel on proosa kategoorias nomineeritud Lilli Luuk oma novellikoguga "Kolhoosi miss". Luuk tunnistas, et kirjanikuna huvitavad teda teemad, mis ei ole kõige mugavamad. Samuti tundub talle, et lugejal on hea lugeda asjadest, millest ta ise rääkida ja teinekord isegi mõelda ei taha.

Kogumikus on 12 lugu – mõned on pikemad, mõned lühemad. "Mõned lood on kiiremad ja natuke ägedamad, mõned on veidi aeglasema kuluga. Umbes nagu albumil tavaliselt on," kirjeldas Luuk.

Lood said valmis mitme aasta jooksul. "Nii et osa nendest juttudest on ka varem ilmunud. Mõnda on saanud ka varasemalt lugeda. Mõned on ilmunud sellistes ajakirjades, nagu Looming ja Vikerkaar, ja ka Eesti Novell."

Luuk tõdes, et ühe raamatu tegemise juures ei ole kirjanik nii väga üksi. "Kui sellist kogumikku teha, siis väga tore asi on see, et sa saad teha koostööd väga toredate ja andekate inimestega, ja mul selle raamatu juures see rõõm oli," tunnistas ta.

Talle tundub, et kirjanikud kirjutavad sageli raamatuid, mida nad ise tahavad lugeda. "Need teemad, mis ennast huvitavad nii kirjanduses kui elus, ilmselt tihti nendel teemadel kiputakse ka kirjutama."

Teda on huvitanud teemad, mis tema sõnul ei ole kõige mugavamad või mida inimesed tavaliselt tahaksid selja taha heita või mitte nendest rääkida.

"Aga mingil põhjusel see pool elust ja kogemused, millest väga ei räägita – ma olen tahtnud sellistest kogemustest kirjutada ja mul on tunne, et ka lugejal on hea lugeda asjadest, millest ta ise võib-olla rääkida ja teinekord isegi mõelda ei taha."

Kogumiku põhiteemad on sõprus, armastus, vabadus, oma unistuste poole püüdlemine. "Muidugi on nii, et lugeja oskab sellest raamatust rääkida teistmoodi ja väga erinevalt. Ma olengi seda meelt, et kui raamat või lugu on valmis, kui autor on selle maailmale välja saatnud, siis sealtpeale on see lugeja oma," tunnistas Luuk.