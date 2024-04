Tartu lastekirjanduse auhinna laureaat on Grethe Rõõm

Tartu lastekirjanduse auhinna (Lapsepõlve auhind) võitis Grethe Rõõm raamatuga "Kaarnapuu". Raamatu andis välja kirjastus Varrak ning see on esimene osa triloogiast.

Grethe Rõõm on laste- ja noortekirjanik, kes on varasemalt kirjutanud raamatud "Lohe Lembitu lood", "Tähtraamatu tagasitulek", käesoleval aastal ilmus tal uus lasteraamat "Ruudi, Tuula ja hambahaldjas Tauno".

Žürii hinnangul on "Kaarnapuu" puhul tegemist põneva, kõheda ja maagilise noorteraamatuga, kus on parajas koguses päriselu oma pereprobleemide ja esimese armumisega. See on müstika, armastuse, suureks saamise raskuste ja suguvõsalugude hästi kombineeritud noorteromaan. "Raamat on ka professionaalselt kujundatud ja Jane Mustriku lugema kutsuva kaanepildiga. On sümpaatne, et fantaasiaraamatu tegevuspaigaks on autor valinud oma kodukoha Rõuge. Raamat julgustab jälgima oma südamehäält ja seisma selle nimel, mis oluline," ütles žürii esimees Tiia Kõnnussaar.

Auhinna nominentideks olid tänavu veel Margus Haava "Hundiema ühepajatoidu saladus", Mika Keränen ja Contra "Herta, löö siseküljega!", Jana Maasiku "Kummituste peatänav" ning Mari Teede "Ingmar ja meri".

Žüriisse kuulusid Tiia Kõnnussaar, Kirsti Läänesaar Tartu Linnaraamatukogust, Marge Pärnits Tartu Mänguasjamuuseumi esindajana ning eesti keele ja kirjanduse õpetajad Britta Põldma (Tartu Variku Kool) ja Kadriliis Karu (Tartu Forseliuse Kool).

Tartu Lastekirjanduse auhinda antakse välja alates 2015. aastast. Kümne aasta jooksul on auhinna võitnud Kairi Look, Andrus Kivirähk, Reeli Reinaus, Jana Maasik, Tuul Sepp, Triinu Laan, Ilmar Tomusk ning kahekordne laureaat on Kadri Hinrikus (2018 ja 2022).