Hinrikus: tänapäevaseid probleeme meie lastekirjanduses üleliia palju ei ole

Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemiatel on lastekirjanduse kategoorias nomineeritud ka Kadri Hinrikus oma teosega "Elevant". Autor sõnas, et kuigi paljudele lastele meeldivad fantaasialood, on ta kuulnud, et mõnevõrra tuntakse lastekirjanduses puudust ka realistlikest lugudest.

"Üsna palju on räägitud koolikiusamisest, kooliväsimusest, koolitüdimusest, laste depressioonist ja ka sellest, et väga edukad PISA-testide tulemused ei tähenda alati seda, et lapsed oleksid õnnelikud ja rõõmsad," sõnas Kadri Hinrikus ja tõi välja, et nende teemade kontekstis hakkas tal kujunema raamatu "Elevant" peategelane Kärt. "Tal on probleeme nii kodus kui koolis."

Hinrikuse sõnul räägib "Elevant" enese leidmisest, eneseks jäämisest, üksindusest, üksteise mitte mõistmisest, aga ka üksteise suunas liikumisest ning sõprade leidmisest. "Võib-olla tundub, et see on hästi raske ja kurb raamat, aga tegelikult vast ikka ei ole, ma olen püüdnud keerulisi teemasid lahendada mängulisemalt või mõningase huumoriga."

"Ma olen varemgi kirjutanud raamatuid tänapäevastel teemadel, realistlikke lugusid, kus lapsed lahendavad muresid ja probleeme mitte võlumise ja nõidumise abil, vaid oma nutikuse ja pealehakkamisega," ütles ta ja kinnitas, et "Elevant" kuulub samasse kategooriasse. "Need on tänapäeva lapsed ja tänapäeva probleemid, ma olen kirjutanud ka muinasjutulisemaid lugusid, aga "Elevant" kuulub samasse ritta raamatutega "Katariina ja herned", "Et head haldjad sind hoiaksid" ja "Taaniel teine"."

"Peategelane Kärt ja tema klassikaaslased on vast neljandas või viiendas klassis, ma käisin just hiljaaegu lastega kohtumas ja täiesti ootamatult üks teise klassi laps oli sellel kohtumisel, "Elevant" süles, ja ütles, et see on tema lemmikraamat," tõdes Hinrikus ja lisas, et kuna teoses on tegemist ka õpetajate ja lastevanematega, võiks see pakkuda huvi ka täiskasvanutele, kes puutuvad kokku sellises vanuses lastega.

"Ega ma täit ülevaadet ei oma, mis meil täpselt ilmub ning mida ja kui palju, aga ma arvan, et tänapäevaseid probleeme meie lastekirjanduses üleliia palju ei ole," tõdes ta ja mainis, et kuigi paljudele lastele meeldivad fantaasialood, siis on ta kuulnud, et mõnevõrra tuntakse lastekirjanduses puudust ka realistlikest teemadest. "Koolimured, kärgpered, lapsed, kes kasvavad ühe vanema või vanavanemaga, ma arvan, et neid teemasid liiga palju ei ole käsitletud."