Jüri Kolk teosest "Hele täht": seal on remikse poplauludest kuni kirjandusklassikani

Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemiatel on luule kategoorias nomineeritud Jüri Kolk teosega "Hele täht". Kolk selgitas, et talle väga meeldib, kui inimesed arendavad teiste ideid edasi, lisades, et inimeste üks suurimaid tugevusi ongi koostöö.

Jüri Kolk selgitas, et raamat "Hele täht" on omamoodi remiksi-raamat. "Seal on kogutud remiksid, mis on juba varem kuskil ilmunud või mis ma olen nüüd viimasel ajal juurde kirjutanud, päris täpselt ei oska, kui palju on mida, aga neid varasemaid tekste olen ka veidi ümber töötanud."

"Siin on remikse poplauludest kuni kirjandusklassika, "Fausti" ning piiblini välja," ütles ta ja lisas, et talle väga meeldib, kui inimesed arendavad teiste ideid edasi. "See on minu meelest inimeste kõige suurem tugevus, et me teeme koostööd ja lähtume teiste ideedest ning teeme seda omal moel edasi," selgitas Kolk, mainides, et tema teeb seda kirjanduses.

"Ma ei arva, et originaalsus tähendaks midagi niisugust, et ma ei tea mitte millestki mitte midagi ja püüan teha midagi täiesti uut, pigem ma püüan teada kõigest kõike ja kasutada seda, mida ma tean," ütles kirjanik ja lisas, et ka sellisel moel võib sündida midagi uut ja originaalset.

"Enamik minu luuleraamatud on olnud luulekogud, mis on pandud kokku mingi aja jooksul kirjutatud tekstidest, samas näiteks raamat "Kuu ja kirves" on kirjutatud niimoodi, et ma leidsin kindla tooni, kuidas kirjutada, ja siis kirjutasingi terve raamatu selles vaimus," selgitas Jüri Kolk ja lisas, et kui varasemates raamatutes on olnud ka remikse ja intertekstuaalsust, siis "Hele täht" on ainult sellele keskendunud.