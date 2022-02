Loone Ots romaanist "Armastus": selles on kohutavalt palju tõtt

Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemiatel on proosa kategoorias nomineeritud ka Loone Ots oma teosega "Armastus". Ots märkis, et tegemist on kultuuriloolise romaaniga, kus on palju tõtt, kuigi see võib tihti näida väljamõeldis.

"Armastus" on romaan armastusest selle kõige ilusamas tähenduses, selgitas Ots. "Mitte ainult mehe ja naise vaheline romantiline armastus, mida siin on ka, aga armastusel on nii palju erinevaid vorme," märkis ta.

"Me oleme tänapäeval ära unustanud sellise sõna nagu ligimesearmastus, isetu armastus, mis lähtub eetilisest kohusest ja sellest, et sa pead midagi tegema ka siis, kui see on sulle kahjulik või lausa ohtlik."

Armastus on II maailmasõja tragöödia taustal üks väike õis ühest uskumatult tublist Eesti naisest, kes otsustab, et tema kätes on teise inimese saatus ja ta võib seda muuta, kirjeldas Ots

"See on tegelikult kultuurilooline romaan. Siin on tuntud nimesid, nagu Uku Masin, ja täiesti unustatud nimi nagu Salme Niilend. Selles romaanis on kohutavalt palju tõtt," tunnistas ta.

"Leidsin Stockholmi riigiarhiivist Salme kirjavahetusest väga palju materjali, mille kohta pärast on palju küsitud, et kas see on väljamõeldis. Just need kohad, mis tunduvad väljamõeldised, on tõsi, ja need, mis ei tundu, on fantaasiarikkamad."