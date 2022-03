Tiiu Kokla: Juha Hurme on kirjanikuna ohtlik nähtus

Kokla arvates on Juha Hurme väga andekas, aga väga ohtlik nähtus kirjanikuna. Esialgu ta isegi kahtles, kas ta peab "Neeme" tõlkimisest loobuma. "See on õnnekombel õnnestunud teos, hoolimata kõigist provokatiivsetest ideedest," ütles ta ja lisas, et Hurme teos on kurikavalalt kirjutatud nii subjektiivselt. "Ta on kirjutatud nagu monoetendusena, ma usun, et temas on teatritegelase geen."

"Ta räägib tõestisündinud lugudest suvaliselt ja isikupäraselt, ta valab sinna välja oma isikliku osavõtu, oma emotsioonid, oma ideoloogia, aga ta teeb seda nii saatanlikult kavalalt, tema keelekasutus on selline, et sa unustatud, et sa müttad teatmerägastikus," mainis tõlkija ja tõi välja, et Juha Hurme teoses on küll palju võõraid nimesid ja aastaarve, kuid see ei mõju kuiva andmestikuna.

Tõlkija arvates on "Neem" kirjutatud nii põnevalt, et seda võib lugeda nagu psühholoogilist romaani või ajaloolist põnevikku. "Aga ajalugu ei ole enam mitte informatsioon, vaid pull."