Aare Pilv: "Dostojevski poeetika probleemid" on teedrajav raamat

Enn Siimer sõnas, et "Dostojevski poeetika probleemide" tõlkimine sai alguse temast. "Kuna ma olen Peterburis hariduse saanud, siis Bahtin kuulus minu noorpõlve lemmikute hulka, mistõttu ma tegin kultuurkapitalile taotluse," ütles ta ja lisas, et kui tal oli pool raamatut ära tõlkinud, siis ta tunnetas, et kedagi oleks appi vaja. "Minu keeletaju on võrreldes Aarega nigelam."

"Tagantjärele võin öelda, et minu jaoks väärtustab seda raamatut väga Peeter Toropi väga oluline järelsõna ja teine asi, mida ma tõepoolest nautisin, on Aare Pilve joonealused märkused," ütles ta ja tõi välja, et vahel võivad joonealused märkused teosest endast rohkem huvi tekitada. "Mind vaimustasid Aare joonealused märkused, kus ta võttis ühe sõna või fraasi erinevad tõlked ning võrdles sõna ja mõiste välja erinevates keeltes."

"Seda raamatut võiks kasutada ka erinevate tõlkematerjalide käsitlemisel," nentis Siimer ja mainis, et see annab sellele raamatule ka tema arust kaalu.

Aare Pilv kinnitas, et kui "Dostojevski poeetika probleemid" tema kätte jõudis, siis ta haaras sellest himu ja huviga kinni. "See raamat kuulub rubriiki, mida mina oma ülikooli ajal 90ndatel lugesin selles keeles, mis kätte saada oli, inglise keeles või vene keeles, aga küll ma oleksin olnud õnnelik, kui need oleksid olnud eesti keeles saada."

"Bahtini tõeline meistriteos nii selles poolest, mida ta Dostojevski poolest ütleb kui ka selle poolest, kuidas see kirjutatud on, see on ka ise kirjutatud mingis mõttes hästi poeetiliselt," mainis Pilv ja tõdes, et seetõttu oli vaja ka joonealuseid märkuseid. "Bahtini mõningad korduvad sõnad ei käitu tavamõistes rangete terminitena, vaid nad muudavad raamatu jooksul eri kohtades oma tähendust, need ei ole rangelt defineeritud mõisted, vaid käituvad natukene nii, nagu käitub poeetiline sõna."

"Seetõttu on ka Bahtini analüüs Dostojevskist ka palju elavam ja kongeniaalsem," rõhutas ta ja kinnitas, et ilma selle raamatuta ei saa Dostojevski tõlgendamisest rääkida. "See on teedrajav raamat, aga mitte ka ainult Dostojevski puhul, vaid Bahtini Dostojevski analüüs ja laiemalt tema romaanikunsti mõistmine on andnud väga olulise impulsi hiljem prantsuse kirjandusteoreetikutele."