Hasso Krull: luulekogus "Ava" on mitu kihti üksteise peal

Krulli sõnul sündis luulekogu "Ava" üsna kiiresti. "Tihtipeale võtab mul raamatu tegemine mitu aastat aega, on pikka ettevalmistamist ja mõtlemist, on mitu katset, enne kui lõpuks saab alustatud, aga see avanes väga äkitselt iseenesest," ütles ta ja lisas, et teoses on mitu kihti üksteise peal. "On igapäevast temaatikat, eluolu, on filosoofilist tagapõhja, ma olengi mõnedest mõtlejatest otseselt tõukunud ja toetunud neile, eriti on dialoogi nietzscheliku igavese tagasituleku teemaga ning selliste üsna kosmiliste küsimustega, loomulikult tuleb ka teatav müütiline taust paratamatult juurde."

"Kui ümber jutustama hakata, siis meenutaks see teos mingit väikest romaani, aga samas laad ise on väga luulepärane, selline vool või hoovus ning üsna fragmentaarne," ütles Krull ja mainis, et ta oli üllatunud ja rõõmus, kui selle teose valmis sai. "Nominatsioon oli ka tore, aga samas ma ise tunnen, et tahaks järgmistele žüriidele südamele panna, et vaadake ikka nooremaid inimesi, keda ei ole veel tähele pandud, meie vanad oleme juba saanud tähelepanu küll."