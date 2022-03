Made Luiga Krulli luulekogust "Ava": seal on palju erinevaid tähenduskihte

Emakeele päeva puhul jagati Tallinna Kirjanike Maja musta laega saalis Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastaauhindu. Aastapreemiate laureaat proosa kategoorias on tänavu Mait Vaik, tõlke kategooria laureaat on Alari Allik ning luule preemia pälvis Hasso Krull.

Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemiate laureaat proosa kategoorias on tänavu Mait Vaik kogumikuga "Simulatsioon".

Mait Vaigu kogumik "Simulatsioon" koosneb 14 jutustusest, novellist ja miniatuurist. Lugusid seob inimese põgenemine ja soov lunastuse järele ning kaudselt ka soov midagi muuta.

Aastapreemiate põhižürii esinaise Made Luiga sõnul on Mait Vaik Eesti kirjanduses ainulaadne autor.

"Ma nimetaksin teda selliseks Eesti kirjanduse neuroteadlaseks. Tema tekstid, need ei ole isegi mõttetasandil, vaid need jälgivad inimese tegutsemist närvitasandil impulsse, miks inimene midagi teeb või tegemata jätab. See tegevus võib olla minimaalne, aga selle jooksul ta jõuab avada inimese hinge, miks ta selline on ja nii edasi," selgitas Luiga.

Aasta luule preemia sai Hasso Krull kogumiku "Ava" eest.

Hasso Krulli sõnul kirjutas ta teose suvel ja seda üsna lühikese aja jooksul.

"See luulekogu peaks olema nüüd selline, et seda saavad lugeda nii filosoofid kui ka päris tavalised inimesed, sest seal on nii palju erinevaid tähenduskihte ja erinevaid tõlgendusvõimlausi," iseloomustas luulekogu Made Luiga ja lisas, et tegelikult räägib teos lihtsatest asjadest.

Tõlkeauhindade jagamisel pälvis Anja Salokannel auhinna Jaan Kaplinski valikkogu "Õhtu toob tagasi kõik" tõlkimise eest soome keelde. Sei Shōnagoni raamatu "Padjamärkmed" klassikalisest jaapani keelest eesti keelde tõlkimise eest sai auhinna Alari Allik.

"See on huvitav, naljakas. Midagi täiesti teistsugust. See on see, mis tõlkekirjanduse puhul kõige rohkem ligi tõmbab. Sarnane ei tõmba nii väga, erinev tõmbab," rääkis "Padjamärkmetest" tõlkeauhinna žürii esimees Hasso Krull.

Made Luiga hinnangul võiks lisaks kandidaatidele ja nominentidele avalikustada ka kirjandusauhindade eelvooru kandidaadid, et lugejatele võimalikult laia valikut pakkuda.